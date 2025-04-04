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Правоохранители завершили расследование в отношении депутата одного из горсоветов Кировоградщины и его сообщников, организовавших схему поставки для военных одежды ненадлежащего качества. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Депутат, одновременно являвшийся владельцем и руководителем частного предприятия, узнав о будущих закупках одежды для военных из Херсонщины, решил использовать ситуацию для личного обогащения. К схеме он привлек своего знакомого, назначив его директором другого подконтрольного предприятия, а также бухгалтерку этой фирмы.

Дельцы закупали дешевую одежду без соответствующих сертификатов соответствия стандартам Минобороны. Продукция только внешне напоминала военную форму, однако не отвечала требованиям качества и функциональности.

Через поставку некачественной одежды государству был нанесен ущерб более чем на 11 млн гривен, а еще почти 10 млн гривен злоумышленники планировали присвоить. Правоохранители вовремя приостановили реализацию схемы.

Все трое фигурантов сейчас находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму 25 млн гривен.

Напомним, во Львовской области будут судить руководство воинской части и директора предприятия, которые организовали поставки некачественного меда для военных.