Прорыв россиян на Харьковщине: правоохранители задержали генералов, причастных к провалу обороны

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Госбюро расследований при содействии министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачили трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о:

бригадном генерале, занимавшего должность командующего оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Харьков";

генерал-лейтенанте, бывшего командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ;

полковнике, ранее возглавлявшего 415-й батальон 125 ОБрТрО.

Следователи установили, что указанные должностные лица не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины. Также они лишились управления боем во время повторного наступления россиян на Харьков.

Также фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТГ.

Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора.

"Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои. Инициированные правоохранителями специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности фигурантов", - добавили в СБУ.

Задержанным сообщат о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения);

ст. 429 (организация самовольного ухода из поля боя).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также идет следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что ГБР задержало бывшего командующего оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, бывшего командира 125-й львовской бригады Теробороны генерал-лейтенанта Артура Горбенко, заместителя командира 125-й бригады.

По данным журналиста, Галушкин и Горбенко получат подозрения за служебную халатность "в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года". Раньше официального подтверждения этой информации не было.