Прорыв обороны Харьковской области: генерал Горбенко вышел из СИЗО

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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 20 марта 2025 года. Его подозревают в небрежном отношении к военной службе

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский, передает RegioNews.

"Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточное домашний арест до 20 марта с электронным средством контроля", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 января СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

21 января Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

В слушании дела экскомбрига 125-й бригады ТРО Артура Горбенко объявляли перерыв до 22 января, поскольку "появились новые данные".

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