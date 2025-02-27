Прорыв обороны Харьковской области: генерал Горбенко вышел из СИЗО
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 20 марта 2025 года. Его подозревают в небрежном отношении к военной службе
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский, передает RegioNews.
"Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточное домашний арест до 20 марта с электронным средством контроля", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 января СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
21 января Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.
В слушании дела экскомбрига 125-й бригады ТРО Артура Горбенко объявляли перерыв до 22 января, поскольку "появились новые данные".
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