Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине пока нет официальной подготовки к возможным выборам. В то же время во властных кругах продолжаются непубличные обсуждения этого вопроса

Об этом сообщают источники "Украинской правды", передает RegioNews.

Как пишет издание, к обсуждениям привлечены вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, IT-предприниматель Александр Ольшанский, а также представители команды главы Офиса президента Андрея Ермака.

Пока конкретных решений по выборам нет, однако определенная неофициальная подготовка продолжается.

Чиновники и чиновники пока не дают комментариев по поводу этих процессов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что якобы Владимир Зеленский готовится к выборам летом 2025 года. Однако в Офисе президента заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ рассказал, планирует ли он баллотироваться в президенты. в будущем.