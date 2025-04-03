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03 апреля 2025, 14:29

Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет

03 апреля 2025, 14:29
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине пока нет официальной подготовки к возможным выборам. В то же время во властных кругах продолжаются непубличные обсуждения этого вопроса

Об этом сообщают источники "Украинской правды", передает RegioNews.

Как пишет издание, к обсуждениям привлечены вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, IT-предприниматель Александр Ольшанский, а также представители команды главы Офиса президента Андрея Ермака.

Пока конкретных решений по выборам нет, однако определенная неофициальная подготовка продолжается.

Чиновники и чиновники пока не дают комментариев по поводу этих процессов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что якобы Владимир Зеленский готовится к выборам летом 2025 года. Однако в Офисе президента заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ рассказал, планирует ли он баллотироваться в президенты. в будущем.

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