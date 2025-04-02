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02 апреля 2025, 15:55

Более 100 детей в Киеве ищут временную семью: как помочь

02 апреля 2025, 15:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В столице более 100 детей, которые по тем или иным причинам не могут проживать в своей семье и нуждаются в временном размещении в патронатных семьях

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает RegioNews.

По ее словам, в настоящее время в столице функционирует только три таких семьи, в которых находятся шесть детей.

"Мы остро нуждаемся в новых патронатных семьях, ведь это возможность для детей получить тепло, поддержку и заботу в самый сложный период их жизни. Благодаря патронатным воспитателям они получают семейный уют и заботу вместо пребывания в институционном заведении", - отметила Марина Хонда.

Финансовая поддержка от государства для патронатного воспитателя составляет три или три с половиной минимальных заработных плат, в зависимости от того, идет ли речь о физическом лице или ФЛП.

Кроме этого, Киев предоставляет семьям патронатных воспитателей дополнительную ежемесячную выплату в размере 16 900 гривен. Также предусмотрена социальная помощь на каждого ребенка: это 2,5 прожиточных минимумов для соответствующего возраста и 3,5 для детей с инвалидностью.

Для желающих стать патронатным воспитателем необходимо подать заявление в службу по делам детей своего района.

Патронат над ребенком: что это такое

Патронат над ребенком предусматривает временный уход, воспитание и реабилитацию в семье патронатного воспитателя на период, пока ребенок, его родители или другие законные представители одолевают сложные жизненные обстоятельства.

Дети, наиболее нуждающиеся в патронатных воспитателях – это те, кто оказался в сложных ситуациях:

  • подверглись насилию или жестокому обращению;
  • остались без ухода из-за болезни, реабилитации или временного отсутствия родителей, например, из-за их госпитализации;
  • изъяты из семьи из-за угрозы жизни и здоровью, если родители ведут асоциальный образ жизни;
  • младенцы, которых отказались забрать из роддома, предоставляя возможность пребывания в семье вместо институционального учреждения;
  • остались без родителей внезапно из-за их гибели или чрезвычайной ситуации, пока решение о постоянном устройстве еще не принято.

Напомним, в прошлом году в Украине упростили процедуру усыновления и устройства детей в новые семьи.

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