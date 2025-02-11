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11 февраля 2025, 17:10

Не захотел выпить вместе: пьяный киевлянин набросился с ножом на незнакомца

11 февраля 2025, 17:10
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Фото: Нацполиция
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В столице в одном из кафе пьяный мужчина набросился на посетителя с ножом. Причиной послужило то, что потерпевший не захотел выпить с ним

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда полицейским сообщили о драке с резней в местном заведении питания.

Выяснилось, что пьяный мужчина предложил другому посетителю выпить с ним. Когда он услышал отказ, он напал на незнакомца, ударив его ножом в грудь.

52-летний пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Теперь подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чернигове мужчина напал на военного ТЦК . Известно, что он отказался предоставить военным документы для проверки и вел себя агрессивно. В один момент он замахнулся на одного из военных телескопической дубинки, после чего распилил ему в лицо перечный баллончик и скрылся.

Также сообщалось, что в Киевской области задержали серийного убийцу . Известно, что мужчина скрылся из лечебного центра, куда он попал после совершения тяжких преступлений. В соцсетях указывалось, что он совершил ряд жестоких убийств без какой-либо очевидной причины.

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