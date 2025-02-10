Праздновал именины: на Тернопольщине 20-летний парень порубил топором троих приятелей
Инцидент произошел на днях в заведении отдыха вблизи города Кременца. Нападающим оказался 20-летний местный житель. Парню грозит до восьми лет заключения
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, информирует RegioNews.
По данным следствия, компания молодых людей отмечала день рождения. Во время ссоры 20-летний именинник схватил нож и топор и стал наносить повреждения своим знакомым. У молодых людей диагностировали многочисленные резаные раны шеи, рук, ног и рубленые раны конечностей.
"Пострадавших в возрасте 21, 27 и 33 лет доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации", — говорится в сообщении.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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