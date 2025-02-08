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08 февраля 2025, 17:25

Из-за сексуальных сообщений жене: харьковчанин угрожал знакомому убийством и требовал несуществующий долг

08 февраля 2025, 17:25
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Фото: прокуратура
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Харьковские правоохранители задержали мужчину, который угрожал знакомому расправой. Он тоже постоянно требовал от него деньги

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители задержали дельца, требовавшего от своего знакомого 3 тысячи долларов. Он обвинял товарища в якобы сообщениях с сексуальным подтекстом его жене.

Злоумышленник решил, что за эту "историю" знакомый должен заплатить ему 3 тысячи долларов США за "моральный вред". Впоследствии злоумышленник решился снизить сумму до 2300 долларов США, но он продолжал постоянно угрожать знакомому физической расправой и убийством.

Пока злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали банду, требовавшую у людей несуществующие долги. Преступники угрожали людям, терроризировали и даже воровали их. Известно, что у одного из потерпевших они отобрали автомобиль и документы после жестокого избиения.

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