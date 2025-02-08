Фото: прокуратура

Харьковские правоохранители задержали мужчину, который угрожал знакомому расправой. Он тоже постоянно требовал от него деньги

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители задержали дельца, требовавшего от своего знакомого 3 тысячи долларов. Он обвинял товарища в якобы сообщениях с сексуальным подтекстом его жене.

Злоумышленник решил, что за эту "историю" знакомый должен заплатить ему 3 тысячи долларов США за "моральный вред". Впоследствии злоумышленник решился снизить сумму до 2300 долларов США, но он продолжал постоянно угрожать знакомому физической расправой и убийством.

Пока злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали банду, требовавшую у людей несуществующие долги. Преступники угрожали людям, терроризировали и даже воровали их. Известно, что у одного из потерпевших они отобрали автомобиль и документы после жестокого избиения.