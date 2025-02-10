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10 февраля 2025, 17:03

В Киевской области задержали серийного убийцу

10 февраля 2025, 17:03
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Киевщины разыскали осужденного злоумышленника, скрывшегося из специализированного лечебного учреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Киевской области.

Как сообщили в полиции, 29-летний мужчина скрылся из лечебного учреждения, где отбывал наказание согласно постановлению суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранители задержали его и вернули в специализированное медучреждение.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за побег из специализированного лечебного учреждения (ст. 394 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Речь идет о Захаре Новаке. По данным столичных пабликов, мужчина совершил ряд жестоких убийств без какой-либо очевидной причины, прежде чем был задержан.

Напомним, в Чернигове мужчина напал на работника ТЦК. Он распилил в лицо сотруднику центра комплектования перечный баллончик.

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