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11 февраля 2025, 11:58

В Одессе мужчина забил до смерти товарища, заподозрив в краже кошелька

11 февраля 2025, 11:58
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фото: Национальная полиция
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В Одессе полицейские задержали мужчину, причастного к убийству товарища. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители обнаружили тело мужчины у многоэтажки на улице Героев Крут. К происшествию был причастен судимый за кражи 37-летний житель областного центра.

Полицейские выяснили, что мужчины распивали алкогольные напитки. Один из них не нашел своего кошелька и стал обвинять в воровстве другого. Во время конфликта он забил товарища до смерти стеклянной бутылкой, ногами и кулаками.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, то есть умышленному убийству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, продававший автомобили для военных. Злоумышленник ввозил транспортные средства под видом гуманитарной помощи, а затем продавал через Интернет.

Одесса убийство полиция Одесская область
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