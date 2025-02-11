Фото: Нацполіція

У столиці в одному з кафе п'яний чоловік накинувся на відвідувача з ножем. Причиною стало те, що потерпілий не захотів випити з ним

Про це повідомляє Нацполіція Київської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався в грудні минулого року. Тоді поліцейським повідомили про бійку з різаниною в місцевому закладі харчування.

З'ясувалося, що п'яний чоловік запропонував іншому відвідувачу випити з ним. Коли він почув відмову, він напав на незнайомця, вдаривши його ножем в груди.

52-річний потерпілий потрапив до лікарні в тяжкому стані. Тепер підозрюваного помістили під варту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Чернігові чоловік напав на військового ТЦК. Відомо, що він відмовився надати військовим документи для перевірки та поводився агресивно. В один момент він замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Також повідомлялося, що на Київщині затримали серійного вбивцю. Відомо, що чоловік втік із лікувального центру, куди він потрапив після скоєння тяжких злочинів. У соцмережах вказувалось, що він вчинив низку жорстоких вбивств без будь-якої очевидної причини.