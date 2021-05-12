В "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен

Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений

Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве Подольская окружная прокуратура проводит обыски в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения 10,5 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в течение 2018-2020 годов между КП "Спецжилфонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров на выполнение строительных работ.

В результате сговора между подрядчиком и служебными лицами коммунального предприятия были подписаны акты приема выполненных строительных работ, которые не были выполнены в полном объеме и надлежащем качестве", - говорится в сообщении.

Чтобы найти доказательства этого преступления, следователи 12 мая устроили обыски.

Известно, что предприятие "Спецжилфонд" создано решением Киевского городского совета от 1 марта 2001 года и подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах. Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов.