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12 мая 2021, 11:22 13

В "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен

12 мая 2021, 11:22 13
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Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений
Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве Подольская окружная прокуратура проводит обыски в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения 10,5 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в течение 2018-2020 годов между КП "Спецжилфонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров на выполнение строительных работ.

В результате сговора между подрядчиком и служебными лицами коммунального предприятия были подписаны акты приема выполненных строительных работ, которые не были выполнены в полном объеме и надлежащем качестве", - говорится в сообщении.

Чтобы найти доказательства этого преступления, следователи 12 мая устроили обыски.

Известно, что предприятие "Спецжилфонд" создано решением Киевского городского совета от 1 марта 2001 года и подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах. Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов.

обыски прокуратура деньги расследование уголовное дело

 
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