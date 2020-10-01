Появились новые подробности о состоянии избитого бывшего политзаключенного Балуха
Состояние избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильный, есть положительные сдвиги.
Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, передает RegioNews.
"Хорошие новости от лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!", - сообщила она.
Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха:" Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!"Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 1 жовтня 2020 р.
Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.