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01 октября 2020, 15:45 1

Появились новые подробности о состоянии избитого бывшего политзаключенного Балуха

01 октября 2020, 15:45 1
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Он уже третью неделю находится в больнице после нападения
Он уже третью неделю находится в больнице после нападения
Фото из открытых источников
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Состояние избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильный, есть положительные сдвиги.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, передает RegioNews.

"Хорошие новости от лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!", - сообщила она.

Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха:" Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!"

Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.

Киев больницы больные Европейская солидарность Избиение
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