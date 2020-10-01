Появились новые подробности о состоянии избитого бывшего политзаключенного Балуха

Он уже третью неделю находится в больнице после нападения

Он уже третью неделю находится в больнице после нападения

Фото из открытых источников

Состояние избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильный, есть положительные сдвиги.

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