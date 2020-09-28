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28 сентября 2020, 13:51 13

Кернес прокомментировал поход Добкина в мэры Харькова

28 сентября 2020, 13:51 13
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Выдвижение Добкиным своей кандидатуры Кернес считает недружественным шагом
Выдвижение Добкиным своей кандидатуры Кернес считает недружественным шагом
Фото: segodnya.ua
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Мэр Харькова Генндаий Кернес назвал решение своего бывшего соратника Михаила Добкина баллотироваться на пост мэра попыткой использовать чужой политический капитал.

Об этом сообщает издание Страна.ua, передает RegioNews.

Комментарий Кернеса по поводу этой ситуации передали журналистам его родные. По словам Кернеса, он не воспринимает это как дружеский жест.

Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно", - сказал Кернес.

Он добавил, что на протяжении последних лет они с Добкиным даже не поздравляют друг друга с днем ​​рождения и "не огорчают друг друга дружбой".

Ссылаясь на семью и близких мэра Харькова, издание отмечает, что у Кернеса выдвижение Добкина считают "политическим предательством".

Также источник в окружении Кернеса сообщил, что его состояние здоровья улучшилось, но он все еще находится в немецкой клинике.

Напомним, народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

За кресло мэра Харькова будут бороться 15 кандидатов, комиссия завершила прием документов 24 сентября.

заявление Харьков Местные выборы Геннадий Кернес Михаил Добкин
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