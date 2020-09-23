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23 сентября 2020, 14:26 24

Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова

23 сентября 2020, 14:26 24
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О мотивах и причинах такого решения он не рассказал
О мотивах и причинах такого решения он не рассказал
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение политика в Telegram.

"Уважаемые Харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - написал он.

Также Добкин пообещал в ближайшее время рассказать детали своего выдвижения в эфире одного из телеканалов.

Уважаемые Киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!", - добавил Добкин.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео-ролик с участием Михаила Добкина, где он на байкерском мотоцикле рассекает улицами Киева. Тогда в сети посчитали, что это является намеком на намерение политика баллотироваться на мэра Киева.

выборы политика мэр Харьков Кандидат Михаил Добкин
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