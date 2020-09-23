Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова
Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение политика в Telegram.
"Уважаемые Харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - написал он.
Также Добкин пообещал в ближайшее время рассказать детали своего выдвижения в эфире одного из телеканалов.
Уважаемые Киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!", - добавил Добкин.
Напомним, ранее в сети опубликовали видео-ролик с участием Михаила Добкина, где он на байкерском мотоцикле рассекает улицами Киева. Тогда в сети посчитали, что это является намеком на намерение политика баллотироваться на мэра Киева.