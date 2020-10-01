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01 октября 2020, 17:00 4

Верещук рассказала о конфликте с Тищенко из-за списков "Слуг народа"

01 октября 2020, 17:00 4
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По словам кандидата в мэры Киева, президент Зеленский встал на ее сторону в этом конфликте
По словам кандидата в мэры Киева, президент Зеленский встал на ее сторону в этом конфликте
Фото: Слуга народа / Facebook
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Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала о том, что во время формирования списков в Киевсовет у нее произошел конфликт с руководителем городского штаба «Слуги народа» Николаем Тищенко, в который пришлось вмешаться президенту Зеленскому.

Об этом Ирина Верещук рассказала в интервью изданию ГОРДОН, пишет RegioNews.

По словам Верещук разногласия с Тищенко случились из-за разных подходов к отбору кандидатов в депутаты Киевсовета.

Если мы идем, если я сказала, что буду баллотироваться на должность мэра Киева, то люди, которые придут и будут моей командой, должны быть другими. У Коли Тищенко, к сожалению, другая позиция. По его мнению, в Киевсовете должны быть "люди, которые лояльны к кому-то лично", - рассказала Верещук.

Кроме того, по словам Верещук, в конфликте оказались замешаны экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий (его же называют "смотрящим" за Киевом) и депутат Киевсовета Алла Шлапак, которые хотели поставить в проходной части списка своих людей.

По словам Верещук, в этом конфликте на ее сторону встал Владимир Зеленский:

Когда дебаты дошли до президента, он принял мою сторону. Он говорит: "А зачем нам в Киевсовете люди, пускай даже медийные, узнаваемые, но не профессиональные? Они же должны работать. Ты понимаешь, что они должны там будут работать? И мне не надо поднимать трубку, чтобы что-то там решить. Они должны работать, мы даем им вотум доверия. Люди за них проголосуют, мы им дадим возможность работать – пускай работают", - продолжила Верещук.

Добавим, что "пани-мэр" не ответила, какую же квоту получили люди Тищенко в списке, заметив только, что "результат вышел не совсем тот, который он (Тищенко) хотел".

Напомним, Верещук рассказала, как формировались списки кандидатов от "Слуги народа" в Киевсовет.

Также Верещук назвала окружение президента Зеленского "долбодятлами".

Владимир Зеленский Слуга народа конфликт президент Киевсовет Кандидат Николай Тищенко Ирина Верещук депутаты списки
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