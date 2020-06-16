Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева

Об этом сам Добкин заявил в прямом эфире телеканала НАШ, пишет RegioNews.

Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киев. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресл, поэтому здесь мне все понятно", - заявил Добкин.