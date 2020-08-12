"Слуга народа" Верещук считает Кличко своим единственным соперником на выборах

Она снова позвала Виталия Кличко на дебаты

Она снова позвала Виталия Кличко на дебаты

Фото из открытых источников

Кандидат от партии "Слуга народа" на должность Киевского городского головы, народный депутат Ирина Верещук своим единственным соперником на выборах считает действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

В частности, отвечая на вопрос, считает ли она конкурентом кандидата от партии "Голос" Сергея Притулу, сказала Верещук: "Я считаю, что мой единственный соперник - Виталий Кличко, действующий мэр".

Нардеп также сообщила, что на выборах будет бороться "всячески", но - честно, открыто и прозрачно.

Никаких черных кампаний, никаких заказных кампаний, никаких обливаний грязью и безосновательной критики, неаргументованої не будет. Но критиковать за то, что не сделано, и предлагать то, что будет сделано, конечно, в моих силах, и в моей программе будет отражено больше и полно", - отметила Ирина Верещук.

Напомним, 16 июля Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".