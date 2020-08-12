14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
19:18  12 августа
В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
17:54  12 августа
В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 17:41 8

"Слуга народа" Верещук считает Кличко своим единственным соперником на выборах

12 августа 2020, 17:41 8
Читайте також українською мовою
Она снова позвала Виталия Кличко на дебаты
Она снова позвала Виталия Кличко на дебаты
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кандидат от партии "Слуга народа" на должность Киевского городского головы, народный депутат Ирина Верещук своим единственным соперником на выборах считает действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

В частности, отвечая на вопрос, считает ли она конкурентом кандидата от партии "Голос" Сергея Притулу, сказала Верещук: "Я считаю, что мой единственный соперник - Виталий Кличко, действующий мэр".

Нардеп также сообщила, что на выборах будет бороться "всячески", но - честно, открыто и прозрачно.

Никаких черных кампаний, никаких заказных кампаний, никаких обливаний грязью и безосновательной критики, неаргументованої не будет. Но критиковать за то, что не сделано, и предлагать то, что будет сделано, конечно, в моих силах, и в моей программе будет отражено больше и полно", - отметила Ирина Верещук.

Напомним, 16 июля Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

выборы Киев Слуга народа мэр Кличко Виталий Кандидат Верещук Ирина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У Кличко помогут льготникам приобрести жилье в Киеве: что известно
12 августа 2020, 17:30
В избирательных комиссиях Ровенщины будут представители Цыганской и Пиратской партий
12 августа 2020, 17:18
В Зеленского рассказали, когда "Слуга народа" представит кандидатов на местные выборы
12 августа 2020, 17:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »