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12 серпня 2020, 17:41 8

"Слуга народу" Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах

12 серпня 2020, 17:41 8
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Вона знову покликала Віталія Кличка на дебати
Фото з відкритих джерел
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Кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови народний депутат Ірина Верещук своїм єдиним суперником на виборах вважає чинного мера столиці Віталія Кличка.

Про це пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає вона конкурентом кандидата від партії "Голос" Сергія Притулу, Верещук сказала: "Я вважаю, що мій єдиний суперник - Кличко Віталій, чинний мер".

Нардепка також повідомила, що на виборах боротися буде "всіляко", але - чесно, відкрито і прозоро.

Ніяких чорних кампаній, ніяких замовних кампаній, ніяких обливань брудом і критики безпідставної, неаргументованої не буде. Але критикувати за те, що не зроблено, і пропонувати те, що буде зроблено, звичайно, в моїх силах, і в моїй програмі буде відображено якнайбільше і якнайповніше", - зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 16 липня Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".

вибори Київ Слуга народа мер Кличко Віталій Кандидат Верещук Ірина
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