"Слуга народу" Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах

Вона знову покликала Віталія Кличка на дебати

Вона знову покликала Віталія Кличка на дебати

Фото з відкритих джерел

Кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови народний депутат Ірина Верещук своїм єдиним суперником на виборах вважає чинного мера столиці Віталія Кличка.

Про це пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає вона конкурентом кандидата від партії "Голос" Сергія Притулу, Верещук сказала: "Я вважаю, що мій єдиний суперник - Кличко Віталій, чинний мер".

Нардепка також повідомила, що на виборах боротися буде "всіляко", але - чесно, відкрито і прозоро.

Ніяких чорних кампаній, ніяких замовних кампаній, ніяких обливань брудом і критики безпідставної, неаргументованої не буде. Але критикувати за те, що не зроблено, і пропонувати те, що буде зроблено, звичайно, в моїх силах, і в моїй програмі буде відображено якнайбільше і якнайповніше", - зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 16 липня Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".