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12 августа 2020, 17:18

В избирательных комиссиях Ровенщины будут представители Цыганской и Пиратской партий

12 августа 2020, 17:18
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Обнародовали персональный состав теризбиркомов Ровенщины
Фото: Opinion
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Центральная избирательная комиссия сформировала областную, районные и городские территориальные избирательные комиссии Ровенской области.

Соответствующую постановление обнародовано на сайте ЦИК, пишет RegioNews.

В состав Ровенской областной территориальной избирательной комиссии вошел Грезенталь Анатолий Васильевич, представитель политической партии "Цыганская партия Украины", а в состав Ровенской районной ТИК - Потолов Михаил Григорьевич, представитель Политической партии "Пиратская Партия Украины".

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области.

ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области.

ЦИК обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

Ровно теризбирком партии выборы ЦИК
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