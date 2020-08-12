В избирательных комиссиях Ровенщины будут представители Цыганской и Пиратской партий
Обнародовали персональный состав теризбиркомов Ровенщины
Обнародовали персональный состав теризбиркомов Ровенщины
Центральная избирательная комиссия сформировала областную, районные и городские территориальные избирательные комиссии Ровенской области.
Соответствующую постановление обнародовано на сайте ЦИК, пишет RegioNews.
В состав Ровенской областной территориальной избирательной комиссии вошел Грезенталь Анатолий Васильевич, представитель политической партии "Цыганская партия Украины", а в состав Ровенской районной ТИК - Потолов Михаил Григорьевич, представитель Политической партии "Пиратская Партия Украины".
Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области.
ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области.
ЦИК обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.
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