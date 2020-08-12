В Зеленского рассказали, когда "Слуга народа" представит кандидатов на местные выборы

Правящая партия не хочет договариваться с действующими мэрами городов

Правящая партия не хочет договариваться с действующими мэрами городов

Фото: Facebook

Партия "Слуга народа" в ближайшие недели начнет представлять своих кандидатов на местные выборы всех уровней.

Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.

Я думаю, что в ближайшие недели, может, и неделю, уже будет партия "Слуга народа" начинать презентовать мэров крупных городов, небольших, именно областных центров, а также команд, которые идут в этой области ... Пятерки, десятки. Те, которые идут в областные центры, в областные советы. А также мэров небольших городов, но городов именно областного подчинения", - сказал Тимошенко.

Он также заявил, что с нынешними мэрами городов правящая партия не заключает никаких соглашений и договоренностей, потому что это якобы "противоречит политике партии и президента".

Тимошенко также считает, что рейтинги нынешних мэров городов начнут падать после презентации "Слугой народа" своих кандидатов.

Мы делали много исследований по рейтингам. Действительно, цифры большие в некоторых мэров городов. Но эти цифры - это составляющая того, что нет альтернативы. Как только появляется альтернатива, а я думаю, что в каждом городе кандидат от партии "Слуга народа" - это такая весомая альтернатива, то сразу этот рейтинг начинает снижаться", - добавил он.

Напомним, 29 августа "Слуги народа" собираются на съезд: стало известно дату и повестку дня.