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12 августа 2020, 17:15 7

В Зеленского рассказали, когда "Слуга народа" представит кандидатов на местные выборы

12 августа 2020, 17:15 7
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Правящая партия не хочет договариваться с действующими мэрами городов
Фото: Facebook
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Партия "Слуга народа" в ближайшие недели начнет представлять своих кандидатов на местные выборы всех уровней.

Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.

Я думаю, что в ближайшие недели, может, и неделю, уже будет партия "Слуга народа" начинать презентовать мэров крупных городов, небольших, именно областных центров, а также команд, которые идут в этой области ... Пятерки, десятки. Те, которые идут в областные центры, в областные советы. А также мэров небольших городов, но городов именно областного подчинения", - сказал Тимошенко.

Он также заявил, что с нынешними мэрами городов правящая партия не заключает никаких соглашений и договоренностей, потому что это якобы "противоречит политике партии и президента".

Тимошенко также считает, что рейтинги нынешних мэров городов начнут падать после презентации "Слугой народа" своих кандидатов.

Мы делали много исследований по рейтингам. Действительно, цифры большие в некоторых мэров городов. Но эти цифры - это составляющая того, что нет альтернативы. Как только появляется альтернатива, а я думаю, что в каждом городе кандидат от партии "Слуга народа" - это такая весомая альтернатива, то сразу этот рейтинг начинает снижаться", - добавил он.

Напомним, 29 августа "Слуги народа" собираются на съезд: стало известно дату и повестку дня.

Владимир Зеленский Офис президента Слуга народа Местные выборы Кандидат Съезд
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