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12 августа 2020, 17:30 2

У Кличко помогут льготникам приобрести жилье в Киеве: что известно

12 августа 2020, 17:30 2
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КГГА профинансирует до 50% стоимости жилья
КГГА профинансирует до 50% стоимости жилья
Рixabay
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В столице Украины отныне программой софинансирования на приобретение жилья могут воспользоваться все льготные категории.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, которые имеют статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50 процентов фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий – 30 процентов", - сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только граждане, которые имеют статус лиц, что защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

Лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку).

Ранее стало известно, что в Киеве шесть муниципальных детских санаториев возобновят работу

Киев льгота мер Кличко Виталий пенсионеры
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