Минздрав рекомендует закрыть пляжи в Киеве, Одессе и Николаеве
После исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.
В частности, в Киеве значительные отклонения от стандарта обнаружили на пляжах "Пуща-Водица" и "Вербный".
Как сообщили в КГГА, на всех пляжах Киева было встановлено желтые флаги, означающие, что купаться не рекомендуется.
На пляжах столицы превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки, проводят дополнительные исследования воды. Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди.
В Николаевской области запретили купаться на пляжах "Чайка", "Прибой" и "Стрелка", под запрет попал также пляж в городе Первомайск.
В Одессе отклонения обнаружены на пляжах "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана.
В этих городах рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
Также не рекомендуется посещать городской пляж в районе гостиницы "Турист" в Мариуполе, городской пляж "Солнечный" города Энергодар в Запорожской области, пляжи "Центральный - левая сторона" и "Правый берег" Запорожья.
Напомним, вода на пляжах Киева не соответствует санитарным нормам. 6 июля почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку.