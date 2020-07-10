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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июля 2020, 14:05 3

Минздрав рекомендует закрыть пляжи в Киеве, Одессе и Николаеве

10 июля 2020, 14:05 3
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Отклонение показателей обнаружены на некоторых пляжах по всей Украине
Отклонение показателей обнаружены на некоторых пляжах по всей Украине
Фото: flickr
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После исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.

В частности, в Киеве значительные отклонения от стандарта обнаружили на пляжах "Пуща-Водица" и "Вербный".

Как сообщили в КГГА, на всех пляжах Киева было встановлено желтые флаги, означающие, что купаться не рекомендуется.

На пляжах столицы превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки, проводят дополнительные исследования воды. Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди.

В Николаевской области запретили купаться на пляжах "Чайка", "Прибой" и "Стрелка", под запрет попал также пляж в городе Первомайск.

В Одессе отклонения обнаружены на пляжах "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана.

В этих городах рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Также не рекомендуется посещать городской пляж в районе гостиницы "Турист" в Мариуполе, городской пляж "Солнечный" города Энергодар в Запорожской области, пляжи "Центральный - левая сторона" и "Правый берег" Запорожья.

Напомним, вода на пляжах Киева не соответствует санитарным нормам. 6 июля почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку.

Одесса Киев Минздрав Николаев запрет пляж
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