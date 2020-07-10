09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июля 2020, 11:34 5

В Киеве на водителя перегруженной фуры наложили рекордный штраф

10 июля 2020, 11:34 5
Читайте також українською мовою
Весовой контроль работает по всей Украине
Весовой контроль работает по всей Украине
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Киеве на Столичном шоссе во время весового контроля обнаружили грузовик, вес которого был на 21,84 тонны выше разрешенного.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.

Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, его маршрут должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.

На водителя был наложен рекордный штраф в размере 6500 евро.

Комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-м км. трассы Киев-Чоп, 7 км. трассы Киев-Одесса, с. Пролиски по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г.Барського и на Столичном шоссе", - сообщили в КГГА.

Напомним, 17 июня Кабмин запретил фурам заезжать в города в дневное время.

Киев контроль авто штраф КГГА Фура
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепре произошла смертельная ДТП: погибли двое человек, есть раненые
10 июля 2020, 09:02
На трассе Одесса-Николаев загорелось два автомобиля, есть жертвы
09 июля 2020, 20:29
Кабмин изменил порядок получения водительских прав
09 июля 2020, 16:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »