В Киеве на водителя перегруженной фуры наложили рекордный штраф
Весовой контроль работает по всей Украине
Весовой контроль работает по всей Украине
В Киеве на Столичном шоссе во время весового контроля обнаружили грузовик, вес которого был на 21,84 тонны выше разрешенного.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.
Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, его маршрут должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.
На водителя был наложен рекордный штраф в размере 6500 евро.
Комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-м км. трассы Киев-Чоп, 7 км. трассы Киев-Одесса, с. Пролиски по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г.Барського и на Столичном шоссе", - сообщили в КГГА.
Напомним, 17 июня Кабмин запретил фурам заезжать в города в дневное время.
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