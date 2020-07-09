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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 13:44 3

Вода на пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

09 июля 2020, 13:44 3
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При таких показателях купаться рекомендуется
При таких показателях купаться рекомендуется
Фото: flickr
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Результаты исследований проб на пляжах Киева показали, что вода в местах массового отдыха населения не соответствует требованиям Государственных санитарных правил.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Киева, передает RegioNews.

В частности, на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Чорторый" зафиксировано превышение уровня кишечной палочки.

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева.

О результатах исследований проинформирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие "Плесо". Предоставлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Исследование проводил Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 6 июля почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку.

Киев пляж Госпродпотребслужба проверки вода
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