Вода на пляжах Киева не соответствует санитарным нормам
Результаты исследований проб на пляжах Киева показали, что вода в местах массового отдыха населения не соответствует требованиям Государственных санитарных правил.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Киева, передает RegioNews.
В частности, на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Чорторый" зафиксировано превышение уровня кишечной палочки.
Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева.
О результатах исследований проинформирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие "Плесо". Предоставлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
Исследование проводил Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, 6 июля почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку.