Вода на пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

При таких показателях купаться рекомендуется

При таких показателях купаться рекомендуется

Фото: flickr

Результаты исследований проб на пляжах Киева показали, что вода в местах массового отдыха населения не соответствует требованиям Государственных санитарных правил.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Киева, передает RegioNews.

В частности, на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Чорторый" зафиксировано превышение уровня кишечной палочки.

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева.

О результатах исследований проинформирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие "Плесо". Предоставлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Исследование проводил Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 6 июля почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку.