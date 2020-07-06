Почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку

Самым чистым пляжем города является "Ланжерон"

Самым чистым пляжем города является "Ланжерон"

Фото: flickr

Одесский лабораторный центр по результатам анализа проб из городских пляжей установил несоответствие морской воды микробиологическим нормам, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV", передает RegioNews.

Воду проверяют еженедельно, несоответствие санитарным нормам показали результаты анализов по 30 июня.

Результаты проб, взятых сегодня, 6 июля, будут известны в пятницу 10 июля.

Это наш основной индикатор, характеризующий загрязнение морской воды и несоответствие индексу кишечной палочки", - сообщили в отделе эпидемиологического надзора.

Согласно результатам исследований, самым чистым пляжем Одессы является "Ланжерон". В лабораторном центре считают, что на микробиологический уровень загрязненения воды влияет погода и количество туристов.

Кишечная палочка передается через некачественную пищу или загрязненную воду.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологических показателям.