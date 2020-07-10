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10 июля 2020, 12:52 7

Партия "Слуга народа" не против участия Ляшко в выборах мэра Киева

10 июля 2020, 12:52 7
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Участвовать в праймериз могут и другие желающие
Участвовать в праймериз могут и другие желающие
Фото: из открытых источников
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Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Если Виктор захочет принять участие - почему нет. Мы же не будем ограничивать", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, готова ли партия к тому, что Ляшко захочет принять участие в выборах, председатель партии ответил: "Абсолютно". Корниенко отметил, что участие в праймериз могут принимать и другие желающие.

Он добавил, что вне партии "Слуги народа" действительно есть кандидаты, которых рассматривают для участия в выборах, но называть их имена не стал.

Всего в праймериз пока что будут участвовать четыре человека, уточнил Корниенко: Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что не исключает своего выдвижения в мэры Киева и для этого он готов уволиться с должности в Министерстве здравоохранения.

выборы Киев Слуга народа партия мэр Виктор Ляшко
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