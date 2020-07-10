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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 14:05 10

МОЗ рекомендує закрити пляжі в Києві, Одесі та Миколаєві

10 липня 2020, 14:05 10
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Відхилення показників виявлено на деяких пляжах по всій Україні
Відхилення показників виявлено на деяких пляжах по всій Україні
Фото: flickr
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Після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядилося їх закрити і встановити щити про заборону на купання.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Зокрема, у Києві значні відхилення від стандарту виявили на пляжах "Пуща-Водиця" і "Вербний".

Як повідомили в КМДА, на всіх пляжах Києва було встановлено жовті прапори, які означають, що купатися не рекомендовано.

На пляжах столиці перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички, проводять додаткові дослідження води. Як зазначили у комунальному підприємстві "Плесо", цю ситуацію спричинили сильні дощі.

У Миколаївській області заборонили купатися пляжах "Чайка", "Прибій" і "Стрілка", під заборону потрапив також пляж у місті Первомайськ.

В Одесі відхилення виявлено на пляжах "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану.

У цих містах рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

Також не рекомендовано відвідувати міський пляж у районі готелю "Турист" у Маріуполі, міський пляж "Сонячний" міста Енергодар у Запорізькій області, пляжі "Центральний - ліва сторона" і "Правий берег" Запоріжжя.

Нагадаємо, вода на пляжах Києва не відповідає санітарним нормам. 6 липня майже на всіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку.

Одеса Київ МОЗ Миколаїв заборона пляж
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