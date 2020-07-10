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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июля 2020, 13:36 5

В Киеве могут вернуть жесткий карантин - Кличко

10 июля 2020, 13:36 5
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За минувшие сутки коронавирусом в столице заболели 118 человек
За минувшие сутки коронавирусом в столице заболели 118 человек
Фото: КГГА
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В связи с существенным ухудшением эпидемиологической ситуации Киев может вновь вернуться к суровым карантинным ограничениям.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям", - сказал Кличко.

Он добавил, в Киеве продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими правил карантина. По результатам проверок более 430 заведений было составлено 107 протоколов за несоблюдение регламентов работы.

Каждое четвертое заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", - уточнил Кличко.

За минувшие сутки в Киеве количество больных увеличилась на 118 человек, четверо из них - медики.

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Напомним, в Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек.

Киев Виталий Кличко карантин коронавирус запрет
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