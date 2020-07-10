В Киеве могут вернуть жесткий карантин - Кличко
В связи с существенным ухудшением эпидемиологической ситуации Киев может вновь вернуться к суровым карантинным ограничениям.
Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям", - сказал Кличко.
Он добавил, в Киеве продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими правил карантина. По результатам проверок более 430 заведений было составлено 107 протоколов за несоблюдение регламентов работы.
Каждое четвертое заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", - уточнил Кличко.
За минувшие сутки в Киеве количество больных увеличилась на 118 человек, четверо из них - медики.
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Напомним, в Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавирусом, за сутки заразились 819 человек.