Криклий назвал возможную дату возобновления работы общественного транспорта

Общественный транспорт, который не работает из-за пандемии коронавируса, может начать работу со второй половины мая

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Общественный транспорт, который не работает из-за пандемии коронавируса, может начать работу со второй половины мая

Об этом в эфире ТСН заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, во второй половине мая власти могут начать работу над восстановлением общественного транспорта в городах, а затем и междугородного сообщения.

"Это мои личные прогнозы. Я думаю, что общественный транспорт мы начнем восстанавливать со второй половины мая", - сказал он.

Министр также добавил, что в тех областях, где фиксируется рекордное количество больных, восстанавливать транспортное сообщение будут в последнюю очередь, когда начнет спадать динамика количества больных.

"В июне возможно будем восстанавливать сообщения между городами, может какие-то направления поездов "Интерсити", - добавил он.

По словам Криклия, внутреннее авиационное сообщение может заработать уже в июне. Транспорт будет возобновлять работу поэтапно, однако в случае появления новых вспышек заболевания, транспорт могут снова остановить.

При этом международное пассажирское авиасообщение заработает тогда, когда другие страны начнут открывать границы.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Также причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.