Коронавирус в Украине: 578 новых случаев, всего больных - 7170
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
На амбулаторном лечении 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработники. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины.
В общем 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 353 случая;
Волынская область — 188 случаев;
Днепропетровская область — 186 случаев;
Донецкая область — 21 случай;
Житомирская область — 304 случая;
Закарпатская область — 230 случаев;
Запорожская область — 146 случаев;
Ивано-Франковская область — 644 случая;
Кировоградская область — 258 случаев;
г. Киев — 1059 случаев;
Киевская область — 451 случай;
Львовская область — 282 случая;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 99 случаев;
Одесская область — 161 случай;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 396 случаев;
Сумская область — 89 случаев;
Тернопольская область — 499 случаев;
Харьковская область — 101 случай;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 61 случай;
Черновицкая область — 1140 случаев;
Черкасская область — 220 случаев;
Черниговская область — 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:00 23 апреля Коронавирус в Украине: 578 новых случаев, всего больных - 7170
- 09:27 23 апреля "Держались, сколько могли”: в Чернигове первый случай коронавируса
- 09:00 23 апреля Чернобыль снова в огне: горят торфяники
- 08:33 23 апреля В зоне ООС зафиксировано восемь обстрелов, потерь нет
- 21:53 22 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:50 22 апреля Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента
- 21:53 22 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина