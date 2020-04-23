Коронавирус в Украине: 578 новых случаев, всего больных - 7170

По данным Центра общественного здоровья, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели

Фото: flickr

По данным Центра общественного здоровья, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработники. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины.

В общем 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 353 случая;

Волынская область — 188 случаев;

Днепропетровская область — 186 случаев;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 304 случая;

Закарпатская область — 230 случаев;

Запорожская область — 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 644 случая;

Кировоградская область — 258 случаев;

г. Киев — 1059 случаев;

Киевская область — 451 случай;

Львовская область — 282 случая;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 396 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 499 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 61 случай;

Черновицкая область — 1140 случаев;

Черкасская область — 220 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

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