У Києві очікують пік захворюваності коронавірусом на початку травня

У столиці очікують на пік хворих коронавірусом COVID-19 у перших числах травня, так як багато киян не дотримувалися карантину під час свят

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У столиці очікують на пік хворих коронавірусом COVID-19 у перших числах травня, так як багато киян не дотримувалися карантину під час свят

Про це повідомляє пресслужба міського голови Віталія Кличка, передає RegioNews. За його словами, такі розрахунки базуються на основі динаміки захворюваності та прогнозів вірусологів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят - Вербної неділі, Великодня. І сьогодні ми робимо все можливе, аби стримати стрімке розповсюдження вірусу, - повідомив Кличко. Він зазначив, що наразі у Києві зареєстровано 1059 хворих коронавірусом, зокрема більше сотні медичних працівників. Кличко додав, що у лікарнях Києва перебуває 209 хворих на COVID-19, а за потреби, влада готова забезпечити до 7 тисяч місць для нових пацієнтів. За інформацією директорки департаменту охорони здоров'я Києва Валентини Гінзбург, у важкому стані перебувають 29 пацієнтів, також у столиці госпіталізовано 5 дітей. Вона уточнила, що за минулу добу з діагнозом "пневмонія" були госпіталізовані 40 киян, таких пацієнтів обов'язково тестують на COVID-19. Гінзбург додала, що від початку епідемії коронавірусом заразилися 104 медичних працівника, 16 із них перебувають в лікарнях на стаціонарному лікуванні. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, станом на 23 квітня у Києві зафіксовано 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу виявили 70 хворих. 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.

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