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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 14:42 5

В Киеве уже более тысячи больных коронавирусом - Кличко

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23 апреля 2020, 14:42 5
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По состоянию на 23 апреля в Киеве зафиксировано 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки обнаружили 70 больных
Фото: КГГА
По состоянию на 23 апреля в Киеве зафиксировано 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки обнаружили 70 больных

Об этом сообщил во время брифинга мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, также заболели 5 медицинских работников, за прошедшие сутки зафиксировано 1 летальный случай, выздоровели 6 человек. Всего в Киеве выздоровели 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.

Кличко отметил, что заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также 7 подростков в возрасте до 17 лет.

Известно, что в больницы попали 24 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего больных обнаружили в Голосеевском районе Киева (13), по 11 человек заболели в Деснянском и Дарницком районах, 10 - в Соломенском. По 6 больных обнаружили в Печерском, Святошинском и Оболонском районах, 4 - в Подольском, 2 в Шевченковском и 1 в Днепровском.

Кличко отметил, что увеличение количества больных объясняется несоблюдением киевлянами карантина и массовым посещения храмов во время Пасхальных праздников.

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Напомним, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели.


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