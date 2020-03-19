Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Так, будет установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарных поста и 17 передвижных мобильных групп на границах области.
На блокпостах медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам. Личный состав будет оснащен медицинскими масками и дезинфекторами.
Также полиция будет контролировать выполнение норм законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности за их нарушение.
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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
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