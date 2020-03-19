Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок

Полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция

Полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, будет установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарных поста и 17 передвижных мобильных групп на границах области.

На блокпостах медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам. Личный состав будет оснащен медицинскими масками и дезинфекторами.

Также полиция будет контролировать выполнение норм законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности за их нарушение.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.