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19 марта 2020, 14:05 4

Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок

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19 марта 2020, 14:05 4
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Полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области
Фото: Национальная полиция
Полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, будет установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарных поста и 17 передвижных мобильных групп на границах области.

На блокпостах медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам. Личный состав будет оснащен медицинскими масками и дезинфекторами.

Также полиция будет контролировать выполнение норм законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности за их нарушение.

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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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