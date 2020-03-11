В ТЦ Киева будут искать больных, а также наказывать нарушителей карантина
Об этом 11 марта на брифинге сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.
Он отметил, что ограничительные меры являются обязательными для всех учреждений независимо от формы собственности.
"За нарушение будет административная или уголовная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.
Поворозник также уточнил, что ограничительные меры введены до конца марта и не повлияют на работу общественного транспорта, его будут дважды в сутки дезинфицировать.
Также начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов в Киеве Олег Рубан сообщил, что в торгово-развлекательных центрах с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей.
"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена - рекомендовать обратиться за медицинской помощью", - сказал Рубан.
По его словам, потенциально больных будут определять по "исключительно визуальными признаками" и путем измерения температуры.
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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.
Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.
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