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11 березня 2020, 16:23 3

В ТЦ Києва шукатимуть хворих, а порушників карантину каратимуть

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11 березня 2020, 16:23 3
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Порушникам правил карантину у Києві загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність
Фото: flickr
Порушникам правил карантину у Києві загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність

Про це 11 березня на брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.

Він зазначив, що обмежувальні заходи є обов'язковим для всіх установ незалежно від форми власності.

"За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролювати буде поліція", - сказав він.

Поворозник також уточнив, що обмежувальні заходи запроваджені до кінця березня і не вплинуть на роботу громадського транспорту, його будуть двічі на добу дезінфікувати.

Також начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан повідомив, що в торговельно-розважальних центрах з 12 березня будуть працювати спеціальні бригади із виявлення коронавірусу у відвідувачів.

"У кожному торгівельному центрі завтра будуть працювати бригади, які будуть доглядати людей, при необхідності проводити температурний скринінг. І якщо температура буде підвищена - рекомендувати звернутися за медичною допомогою" - сказав Рубан.

За його словами, потенційно хворих будуть визначати за "виключно візуальними ознаками" і шляхом вимірювання температури.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.


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