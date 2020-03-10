В Киеве есть более тысячи тестов на коронавирус - Кличко

В Киев поступили 1,2 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции

Фото: facebook

В Киев поступили 1,2 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает RegioNews.

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавирусной инфекции, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тысяч", - написал Кличко.

Он отметил, что тест-системы распространят по 7 определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Оборудование же для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. Мы установим его в аэропорту им.Сикорского и "Борисполе", - рассказал Кличко.

Мэр Киева заверил, что столица принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.