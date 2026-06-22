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22 июня 2026, 13:47

В Хмельницком 25-летняя женщина выжила после падения с 4 этажа

22 июня 2026, 13:47
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Хмельницком 25-летняя местная жительница выпала из окна многоэтажного дома. Женщина выжила и находится в больнице

Об этом ZAXID.NET рассказала представитель полиции Хмельнитчины Инна Глега, передает RegioNews.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, около 22:00 на улице Проскуровского подполья. Пострадавшая выпала из четвертого этажа жилого дома.

По данным следствия, женщина арендовала квартиру в этом доме. На момент прибытия полиции в доме никого не было.

Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшую в областную больницу.

В полиции Хмельнитчины подтвердили факт происшествия и сообщили, что сейчас идет проверка обстоятельств инцидента. Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют, идет ли речь о несчастном случае или возможной попытке самоубийства.

Напомним, в Кривом Роге на 129-м квартале мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа многоэтажного дома. От полученных травм он погиб, медики констатировали смерть на месте.

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