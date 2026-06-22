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22 июня 2026, 10:49

В Кривом Роге мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа и погиб

22 июня 2026, 10:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Кривом Роге на 129-м квартале мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа многоэтажного дома. От полученных травм он погиб, медики констатировали смерть на месте

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

По предварительным данным, погибшему было 39 лет. Известно, что он состоял на учете по состоянию здоровья.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киевской области 11-летний мальчик прыгал со строительного крана. Трагедия произошла вечером 23 мая в Буче. Подростки пробрались на территорию строительного майбанчика.

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