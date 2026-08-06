Оккупанты ударили по пожарным на Днепропетровщине

Фото: ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области 6 августа российские войска повторно ударили по месту, где спасатели ликвидировали последствия предварительных атак

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным ГСЧС, под обстрелы попали работники местной пожарной охраны, выполнявшие работы по ликвидации последствий российских ударов.

В результате повторной атаки повреждена пожарно-спасательная техника.

К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

В ГСЧС отмечают, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и экстренные службы даже во время проведения спасательных работ.

Сотрудники чрезвычайных служб призвали жителей соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Запорожском районе 3 августа во время проведения работ по разминированию саперы ГСЧС попали под прицельную атаку российских войск. В результате удара два спасателя были травмированы.