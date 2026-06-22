У Хмельницькому 25-річна жінка вижила після падіння з 4 поверху

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У Хмельницькому 25-річна місцева жителька випала з вікна багатоповерхового будинку. Жінка вижила та наразі перебуває в лікарні

Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, передає RegioNews.

Інцидент стався у неділю, 21 червня, близько 22:00 на вулиці Проскурівського підпілля. Постраждала випала з четвертого поверху житлового будинку.

За даними слідства, жінка орендувала квартиру в цьому будинку. На момент прибуття поліції у помешканні нікого не було.

Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалу до обласної лікарні.

У поліції Хмельниччини підтвердили факт події та повідомили, що наразі триває перевірка обставин інциденту. Правоохоронці опитують свідків і з’ясовують, чи йдеться про нещасний випадок, чи можливу спробу самогубства.

Нагадаємо, у Кривому Розі на 129-му кварталі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув, медики констатували смерть на місці.