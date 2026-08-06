В Краматорске из-за ситуации в регионе закрыли четыре отделения "Укрпочты"

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В Краматорске Донецкой области в связи с ситуацией с безопасностью вынужденно приостановили работу четырех отделений АО “Укрпочта”

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews .

"В связи с ситуацией с безопасностью АО "Укрпочта" вынужденно приостановила работу четырех отделений на территории Краматорского общества по следующим адресам: 84303 - проспект Металлургов, 2; 84308 - ул. Нижняя, 104; 84311 - ул. говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в продолжающих работать отделениях, в частности осуществить отправку и получение посылок.

Напомним, что ранее " Укрпочта " приостановила работу последнего отделения в Дружковке Донецкой области.