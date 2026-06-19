В Днепре мужчина выпал с 4-го этажа: его спас навес над подъездом

Фото: "Відомо"

В четверг, 18 июня, на жилом массиве Солнечный в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло чрезвычайное событие – из окна подъезда на четвертом этаже многоэтажки выпал мужчина

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Телеграмм-канал "Труха Днепр", передает RegioNews.

По словам очевидцев, во время падения мужчина сначала ударился о навес над входом в подъезд, что, вероятно, смягчило удар. После этого он упал на землю у дома.

Свидетели инцидента сразу вызвали экстренные службы.

Мужчина остался жив. Бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь и в тяжелом состоянии госпитализировала в одну из больниц города.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, в частности, рассматриваются версии несчастного случая, неосторожности или возможного самоубийства.

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Напомним, в Хмельницком полиция устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетнего из многоэтажного дома. Инцидент произошел 8 июня на улице Романа Шухевича. 16-летнего парня госпитализировали в больницу.