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20 июня 2026, 14:25

На Черкасщине подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его

20 июня 2026, 14:25
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черкасском районе правоохранители расследуют факт жестокого издевательства над 17-летним подростком. По данным правоохранителей, к преступлению могут быть причастны трое несовершеннолетних

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило 19 июня от матери потерпевшего. Женщина заявила, что над ее сыном поиздевались знакомые. На место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет пригласили своего товарища в гаражное помещение. Там они избили парня, унижали его и подвергали разным формам издевательств.

Правоохранители установили личности всех трех участников инцидента и доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины ("Пытки"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы жестокого обращения с несовершеннолетним.

Напомним, в Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника. Это сделали ребята 13, 14 и 16 лет. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого из-за того, что тот якобы оскорбил девушку из их компании накануне.

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