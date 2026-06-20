В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик

Фото: ГСЧС Ровенской области

В Ровно 20 июня произошел пожар в однокомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Кулика и Гудачека. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мальчика 2015 года рождения

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 08:50. На момент прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил квартиру и три балкона. Одновременно с ликвидацией пожара производилась эвакуация жильцов дома.

Из-за сильного задымления с помощью автолестницы спасатели спасли двух женщин из соседней квартиры. Всего на месте происшествия удалось спасти пятерых человек и эвакуировать еще 20 жителей дома.

Кроме того, в больницу с диагнозом "токсическое действие оксида углерода" госпитализировали троих детей 2018, 2013 и 2026 годов рождения. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пожар локализовали в 09:29, а полностью ликвидировали в 11:23. Спасателям удалось не допустить распространение огня на другие квартиры и этажи дома.

Причину возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, в мае на Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт. Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м. Обошлось без пострадавших.