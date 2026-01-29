12:55  29 января
29 января 2026, 14:36

В Хмельницкой области 16-летний подросток готовил теракт на железной дороге

29 января 2026, 14:36
Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах транспортной инфраструктуры. На Хмельнитчине задержан 16-летний местный житель, завербованный ФСБ для подрыва на станции Укрзализныци

Об этом сообщило Управление СБ в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, молодой человек искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах после отчисления из лицея.

Куратор из ФСБ поручил ему обойти местные станции, определить наиболее загруженную и установить видеокамеру для наблюдения движения поездов в сторону фронтовых регионов.

Затем агент приобрел комплектующие для самодельного взрывного устройства (СВП), которое планировалось заложить возле станции для дистанционного подрыва.

Контрразведчики СБУ уличили злоумышленника заранее, задокументировали его действия и задержали. Во время обыска изъяты составляющие СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи сообщили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена в условиях военного положения).

Агент находится под стражей – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Луцке россияне пытались завербовать учащегося 8 класса – предложили поджечь авто. Школьник обратился к инспектору службы образовательной безопасности в своем учебном заведении. Полученную информацию сразу передали в соответствующие специальные службы.

