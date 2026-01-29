12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 15:45

Статус лица с инвалидностью в результате войны: активисты объяснили, из-за каких ошибок люди часто получают отказы

29 января 2026, 15:45
Иллюстративное фото
Государство гарантирует лицам с инвалидностью в результате войны помощь. Однако чтобы получить этот статус важно знать нюансы, чтобы не допускать ошибок

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Активисты отметили, что часто после фронта приходится бороться за свои права. Волонтеры составили полезную инфографику о том, как правильно происходит оформление статуса лица с инвалидностью в результате войны.

"Чаще всего люди теряют время не из-за отказа, а из-за ошибок в документах и незнания процедуры. Вовремя консультация помогает этого избежать и сохранить свои права", - говорит юрист Александр Архипов.

Контакты для получения правовой помощи в Ивано-Франковске:

  • +38 066 004 17 09
  • г.Ивано-Франковск, ул. Богдана Лепкого 47б

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, как военнослужащим со статусом УБД воспользоваться правом на бесплатный проезд. Льгота распространяется на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт независимо от наличия железнодорожного сообщения.

