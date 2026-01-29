12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 15:25

В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно

29 января 2026, 15:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области мужчина напал на военного ТЦК. Это случилось, когда военные осуществляли меры оповещения

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 января в Уманском районе. К военным ТЦК подошел агрессивно настроенный мужчина. Он сразу ударил одного из военных ножом в шею. К счастью, чем не задел сонную артерию. Раненый военный госпитализирован, нападавший был задержан.

В ТЦК рассказали, что раненый военный является участником боевых действий. Он был награжден орденом "За мужество".

"Под Ягодным Черниговской области, его группа зашла в тыл врага, уничтожила технику и живую силу противника и вернула домой тела павших собратьев, за что военного наградили орденом "За мужество". Участвовал в боях в Донецкой области, дважды получил ранения. Несмотря на травмы и непростые последствия участия в боевых действиях, продлил службу в РТЦК и СП Черкасской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области задержали злоумышленника, который угрожал гранатой своей семье. Мужчина отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ. Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.

ТЦК нападение Черкасская область
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
