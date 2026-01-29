Иллюстративное фото

В Черкасской области мужчина напал на военного ТЦК. Это случилось, когда военные осуществляли меры оповещения

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 января в Уманском районе. К военным ТЦК подошел агрессивно настроенный мужчина. Он сразу ударил одного из военных ножом в шею. К счастью, чем не задел сонную артерию. Раненый военный госпитализирован, нападавший был задержан.

В ТЦК рассказали, что раненый военный является участником боевых действий. Он был награжден орденом "За мужество".

"Под Ягодным Черниговской области, его группа зашла в тыл врага, уничтожила технику и живую силу противника и вернула домой тела павших собратьев, за что военного наградили орденом "За мужество". Участвовал в боях в Донецкой области, дважды получил ранения. Несмотря на травмы и непростые последствия участия в боевых действиях, продлил службу в РТЦК и СП Черкасской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области задержали злоумышленника, который угрожал гранатой своей семье. Мужчина отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ. Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.