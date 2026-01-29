12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 13:36

Элина Свитолина остановилась на полуфинале Australian Open-2026

29 января 2026, 13:36
Фото: Reuters/Холли Адамс
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Australian Open-2026, проиграв в полуфинале первой ракетке мира, "нейтральной" Арине Сабаленке

Об этом сообщило "Суспильне Спорт", передает RegioNews.

Матч закончился в двух сетах – 2:6, 3:6.

В первой партии Свитолина уступила 2:6, проиграв пять из шести гейма после счета 1:1. Во втором сете украинка вела 2:0, но не смогла удержать преимущество.

Статистика показала больше непринужденных ошибок в Светолиной (17 против 15) и меньше виннеров (12 против 29).

Для Свитолиной этот полуфинал стал лучшим результатом на Australian Open и повторением рекорда на всех Грендслемах. Это уже четвертое полуфинальное появление украинки в турнирах Большого шлема: дважды на Уимблдоне (2019, 2023) и однажды на US Open.

В очных встречах с Сабаленкой Свитолина потерпела шестое поражение – победа украинки была лишь в сентябре 2020 года в Страсбурге.

Благодаря выходу в полуфинал Свитолина вернется в топ-10 мирового рейтинга WTA, заняв 10 позицию.

Напомним, летом 2025 года Элина Свитолина установила лучший показатель в истории женского тенниса. Украинка одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. Это произошло на Уимблдоне-2025.

07 августа 2025
