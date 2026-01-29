Фото: ОО "Защита государства"

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

Участники приняли участие в молебне и возложении цветов.

"Мы были вместе во время совместного молебна и возложения цветов, и слушали тишину, в которой было много боли, но в то же время и гордости за мужественный украинский народ, способный переживать страшные события с высоко поднятой головой и достоинством", – отметили активисты.

В ОО говорят, Круты – это не только о прошлом. Это о выборе, который делают молодые украинцы, когда государство нуждается в защите. Об именах, которые мы не имеем права забыть, и об благодарности, сжимающей горло.

Команда "Защита государства" отмечает: память – это действие, которое обязывает нас сохранять историю и честь Героев.

Напомним, в Черновцах стартовал проект "Вышитый шеврон-оберег", объединивший всю Буковину. Его цель – сохранить аутентичную буковинскую вышивку и создать вышитые шевроны-обереги для защитников. Инициаторами проекта стали активисты из Черновицкого центра общественной организации "Защита Государства".